قال الضابط أندريه ماروتشكو، رصدنا عبر الترددات اللاسلكية في منطقة الفيلق الثاني التابع لقوات لوغانسك الشعبية، مكالمات لمرتزقة من أكثر من 30 دولة على خطوط التماس في دونباس.

وأضاف ماروتشكو: ""أثناء رصد الترددات الراديوية اللاسلكية في منطقة مسؤولية الفيلق الثاني التابعة لقوات لوغانسك، تم رصد وجود مواطنين أجانب على خط التماس، وتم تسجيل معظم المحادثات باللغة الإنكليزية وبلهجات مختلفة، وهناك أيضا الألمانية والفرنسية، كلام ايطالي وبولندي".

وأوضح الضابط أنه في الشهر الحالي وحده، تم الكشف عن وجود مرتزقة من أكثر من 30 دولة قريبة وبعيدة في الخارج.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا في نوفمبر الماضي بأن أكثر من 8000 مرتزق من أكثر من 60 دولة وصلوا إلى أوكرانيا وجاءت أكبر المجموعات من بولندا والولايات المتحدة وكندا ورومانيا وبريطانيا، على الرغم من حقيقة أن هذا العمل في العديد من البلدان محظور بموجب القانون، ويتم ملاحقته قضائيا.

ووفقا للبيانات تم تصفية أكثر من ثلاثة آلاف مرتزق أجنبي.

المصدر: نوفوستي