القوات الجوفضائية الروسية: جميع أطقم الطيران أتقنت استخدام الصواريخ الفرط صوتية

أعلن قائد الطيران بعيد المدى سيرغي كوبيلاش، أن جميع أطقم الطيران بعيدة المدى المسلحة بصواريخ "كينجال"، أتقنت استخدام الصواريخ الفرط صوتية.

وقال في مقابلة مع صحيفة "كراسنايا زفيزدا": "كل أطقم الطيران التابعة للفوج أتقنت برنامج الاستخدام القتالي لنظام الصواريخ الجوي الجديد".

وقال كوبيلاش: "تم استخدم صواريخ كينجال بشكل متكرر خلال العملية الخاصة لتدمير أهداف أرضية، وكان هذا أول استخدام لأسلحة تفوق سرعة الصوت في تاريخ العالم في ظروف قتالية حقيقية".

وأشار الجنرال إلى أن صواريخ "كينجال"، أظهرت فعالية قتالية عالية وأكد جميع الخصائص التكتيكية والفنية المتعلقة به.

وأشار كوبيلاش، إلى أن الفوج المسلح بنظام صواريخ "كينجال"، الذي تفوق سرعته سرعة الصوت على طائرات "ميغ-31"، أصبح جزءا من الطيران بعيد المدى في نهاية عام 2021.

وأكد قائلا: "ما يميز أنظمة كينجال التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، هو أنه صاروخ جوي قادر على الوصول إلى سرعات تزيد عن 10 أضعاف سرعة الصوت، وفي نفس الوقت المناورة في جميع أجزاء مسار الرحلة، مما يسمح له بالتغلب بشكل موثوق جميع أنظمة الدفاع الجوي الحالية وضرب أهداف عميقة خلف خطوط العدو".

المصدر: نوفوستي