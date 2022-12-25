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سفير الفاتيكان: مينسك يمكن أن تصبح مركزا هاما لحل الأزمة الأوكرانية

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سفير الفاتيكان: مينسك يمكن أن تصبح مركزا هاما لحل الأزمة الأوكرانية
Legion-Media
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قال سفير الفاتيكان في بيلاروس، القاصد الرسولي أنتي جوزيتش، إن مينسك يمكن أن تصبح مركزا هاما للمفاوضات بشأن حل النزاع الأوكراني.

وأشار السفير في مقابلة مع قناة STV، ردا على سؤال حول احتمالات إجراء محادثات في مينسك، فإنه سيكون سعيدا للغاية إذا استمرت محادثات السلام.

وشدد السفير، على أن الفاتيكان سيبذل من أجل ذلك كل الجهود، بما في ذلك على أراضيه وفي مواقع مختلفة.

وقال السفير: "أنا متأكد من أن مينسك يمكن أن تصبح مركزا هاما للمفاوضات مرة أخرى".

ووفقا له، فإن بيلاروس والفاتيكان والدول الأخرى التي تريد أن تصبح منصة تفاوضية "يجب أن تكون متفتحة لمحادثات السلام".

وأضاف أن اتصالات جيدة تجري بين الفاتيكان ومينسك. واختتم السفير حديثه قائلا: "وصول البابا إلى بيلاروس، عندما يحين الوقت، ستكون لحظة إيجابية ليس فقط لكنيستنا، ولكن للمجتمع بأسره".

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سابقا إن القيادة الروسية وعلى رأسها الرئيس فلاديمير بوتين لا تزال كالسابق مستعدة لإجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا.

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المصدر: غازيتا.رو

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