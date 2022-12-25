مدفيديف: استرشاد موسكو بالعقيدة النووية الروسية تمنع الغرب من الدخول في حرب

صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، بأن إدراك الأعداء أن موسكو تسترشد بأسس الردع النووي، في حالة التهديد، ووجوب اتخاذ إجراء، يمنعهم اليوم من شن حرب شاملة.

وكتب مدفيديف أن الغرب، "يدعم نظام كييف المجنون بكل قوته"، وتساءل عما إذا كان مستعدا "بأيدي كييف لشن حرب شاملة ضد روسيا، بما في ذلك حرب نووية".

وقال: "الشيء الوحيد الذي يوقف أعداءنا اليوم هو إدراكهم، أن روسيا ستسترشد بأساسيات سياسة دولة روسيا في مجال الردع النووي، وإذا ظهرت تهديدات حقيقية، فإنها ستعمل على حلها".

وأضاف مدفيديف: "المشكلة، في هذه الحالة، لن يعرف أحد إذا كانت ضربة انتقامية أو ضربة استباقية.. هذا بالطبع يخيف المحسنين الغربيين الذين ألهموا لفترة طويلة الرعاع السياسيين الأوكرانيين بوهم الحصانة والإفلات من العقاب مقابل الطاعة الكاملة ".

وتابع: "يوازن العالم الغربي بين الرغبة الشديدة في إذلال روسيا وإهانتها وتقطيعها وتدميرها من ناحية، والرغبة في تجنب نهاية العالم النووية من ناحية أخرى".

المصدر: نوفوستي