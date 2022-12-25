الدفاع الروسية: إحباط محاولات هجومية على عدة محاور وسقوط أكثر من 220 مسلحا أوكرانيا بين قتيل وجريح

أفادت وزارة الدفاع الروسية بإحباط محاولات هجومية أوكرانية على عدة محاور استهدفت وحدات عسكرية، ولكنها أسفرت عن تصفية أكثر من 220 بين قتيل وجريح من مرتزقة وجنود أوكرانيين.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا:

في اتجاه كوبيانسك، تمت تصفية أكثر من 30 جنديا أوكرانيا وعتادهم العسكري وآلياتهم في مناطق كيسلوفكا وتابايفكا وبيريستوف، في منطقة خاركوف.

في اتجاه كراسني-ليمانسك، استهدفت قواتنا مجموعتين تكتيكيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة متيرني في دونيتسك. كما استهدفت قواتنا مجموعتي استطلاع أوكرانية في اتجاه تشيرفونايا ديبروفا في لوغانسك، وأسفرت العمليات عن سقوط 60 جنديا أوكرانيا بين قتيل وجريح.

في اتجاه دونيتسك، تمت تصفية أكثر من 80 من العسكريين والمرتزقة الأوكرانيين ودبابتين وخمس مركبات قتالية.

في اتجاه جنوب دونيتسك، تم إحباط محاولات هجومية لمجموعتين تكتيكيتين من اللواءين الأوكرانيين 72 و 68، في اتجاه بافلوفكا وفلاديميروفكا في دونيتسك، وقامت قواتنا بتصفية أكثر من 50 جنديا أوكرانيا.

دمرت قواتنا 58 وحدة مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة.

تم استهداف نقطة الانتشار المؤقت لوحدة من المرتزقة الأجانب في منطقة مدينة أرتيموفسك في دونيتسك.

بالقرب من مدينة سيفيرسك في دونيتسك، تم تدمير مركبتين قتاليتين من أنظمة الصواريخ "أوراغان"، وفي منطقة ماكيفكا في لوغانسك تم تدمير مركبتين قتاليتين من أنطمة الصواريخ "غراد". أيضا، في منطقة مدينة سيفيرسك، بدونيتسك، تم تدمير قطعة مدفعية ذاتية الدفع بولندية "كراب"، وفي دوبروفولي بمنطقة خاركوف وبليششيفكا بدونيتسك، تم تدمير ثلاثة أنظمة مدفعية أمريكية الصنع من طراز M777.

أسقطت أنظمة دفاعاتنا الجوية خمس مسيرات في مناطق زمييفكا وبلوشانكا في لوغانسك وكيريليفكا ومالي كريمنشيك في دونيتسك، وبولوغي في منطقة زابوروجيه.

تم اعتراض ست قاذفات صواريخ متعددة HIMARS وصاروخ واحد من طراز أوراغان في مناطق زيتلوفكا وكراسنوريشنسكوي في لوغانسك، وغويبيشفو في دونيتسك وميرنوي في زاباروجيه.

المصدر: RT