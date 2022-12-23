"واشنطن بوست": زيلينسكي حاول إقناع بايدن بقدرته على "النصر"

حاول الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إقناع نظيره بايدن والكونغرس بأنه قادر على "النصر الكامل" على روسيا، بينما أعرب مسؤولون أمريكيون عن شكوكهم العميقة بصحة كلام زيلينسكي.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" اليوم الجمعة: "سخّر زيلينسكي اجتماعاته القصيرة مع بايدن ومشرّعي الكونغرس للقول بأن أوكرانيا قادرة على النصر الفوري في الحرب. بينما قال المسؤولون الأمريكيون إن هذا أمر مستبعد للغاية."

وأشار مقال الصحيفة إلى أن زيارة زيلينسكي إلى واشنطن كانت أيضا "محاولة لتعضيد نفسه بدعم المشرعين المشكّكين وغيرهم من الأمريكيين قبل بدء معارك الشتاء الطويلة".

الجدير بالذكر أن طاقم الطائرة العسكرية الأمريكية التي أقلّت زيلينسكي إلى الولايات المتحدة، لم يكن يعرف حتى اللحظة الأخيرة أن الرئيس الأوكراني كان على متن الطائرة.

المصدر: تاس