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أردوغان يشكر روسيا وأوكرانيا على تسهيل عودة طائرتي الشحن العسكريتين التركيتين

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أردوغان يشكر روسيا وأوكرانيا على تسهيل عودة طائرتي الشحن العسكريتين التركيتين
Gettyimages.ru
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، عن شكره لكل من روسيا وأوكرانيا على تسهيل عودة طائرتي الشحن العسكريتين التركيتين إلى تركيا.

وقال: "نحن سعداء جدا لعودة طاقمي الطائرتين مع الطائرتين بعد فترة طويلة من البقاء في أوكرانيا بسبب الحرب".

وكانت طائراتا الشحن العسكريتان التركيتان محتجزتين في الأراضي الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في نهاية فبراير الماضي.

المصدر: RT

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