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البيت الأبيض: لن نرسل قواتنا إلى أوكرانيا لا غدا ولا العام المقبل

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البيت الأبيض: لن نرسل قواتنا إلى أوكرانيا لا غدا ولا العام المقبل
Globallookpress Liu JieXinHua
صورة أرشيفية
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صرح مسؤول كبير بالبيت الأبيض بأن بايدن لن يرسل قوات أمريكية إلى أوكرانيا "لا غدا ولا الشهر المقبل ولا العام المقبل"، للمشاركة في العمليات العسكرية ضد روسيا وهذا الموقف لم يتغير.

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وتابع المسؤول على خلفية الزيارة المرتقبة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى واشنطن خلال ساعات اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة سوف ترسل بدلا من ذلك "معدات عسكرية وأسلحة متطورة بمليارات الدولارات" لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها.

وشدد المسؤول في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة لا تبحث عن مواجهة مباشرة مع روسيا، وهو موقف لن يتغير حتى بعد زيارة فلاديمير زيلينسكي إلى واشنطن، مشيرا إلى أن زيارة زيلينسكي هي "فرصة لننقل شجاعة الشعب الأوكراني إلى الأمريكيين".

المصدر: نوفوستي

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