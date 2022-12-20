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عقيد أمريكي متقاعد: الولايات المتحدة قد تغرق في فيتنام ثانية لكن مع قوة عظمى

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عقيد أمريكي متقاعد: الولايات المتحدة قد تغرق في فيتنام ثانية لكن مع قوة عظمى
Legion-Media
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قال العقيد الأمريكي المتقاعد دوغلاس ماكغريغور، إن واشنطن قد تدخل في مجابهة مباشرة مع روسيا بإرسال جنودها في بولندا إلى غرب أوكرانيا، لتغرق في فيتنام ثانية لكن مع قوة عظمى هي روسيا.

وقال عبر قناة Judging Freedom على موقع "يوتيوب": "أخشى أن نسمع فجأة من جو بايدن على شاشة التلفزيون: "هذا المساء أيها المواطنون الأعزاء، أرسلنا جيشنا لتأمين منطقة أمنية في غرب أوكرانيا".

وأضاف أن القرار سيرافقه خطب عن السلام والديمقراطية والحرية، رغم أنه في الواقع لن يكون له علاقة بما يحدث هناك، وسيمثل فيتناما ثانية لواشنطن، ولكن هذه المرة لا يتعلق الأمر بفيتنام، ولكن روسيا القوة العظمى".

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المصدر: نوفوستي 

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