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بوشيلين: قواتنا تحكم الطوق على مدينة أرتيوموفسك

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بوشيلين: قواتنا تحكم الطوق على مدينة أرتيوموفسك
Sputnik
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قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشيلين، إن قوات جمهورية دونيتسك الشعبية تقوم حاليا بالتعاون مع عناصر "فاغنر"، بإغلاق ما يسمى بالكماشة في أرتيوموفسك (باخموت).

وأشار بوشيلين، في حديث مع RT، إلى أن القتال يدور حاليا في أطراف المدينة.

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ووفقا له، قام العدو بنقل احتياطيات كبيرة إلى هناك، لكنه يتكبد خسائر فادحة في الاتجاه المذكور.

وأضاف: "لا أستبعد أن العدو بإصراره على مواصلة السيطرة على هذه المدينة بأي ثمن، سيقع في حصار كامل".

وتطرق بوشيلين، إلى احتمال تسليم الولايات المتحدة منظومات الدفاع الجوي من طراز "باتريوت" إلى أوكرانيا، وشدد على أن ذلك سيصبح مرحلة خطيرة جديدة في النزاع و "مشاركة مباشرة للناتو فيه".

وأكد بوشيلين على أن الجانب الروسي يرغب بتجنب المواجهة المباشرة، لكن واشنطن والناتو لا يأخذان ذلك بالاعتبار.  

وقال بوشيلين، إن بعض الدلائل تشير إلى ذلك، ومن بينها وجود مرتزقة أجانب في أوكرانيا وكذلك عسكريين من دول الناتو، الذين تم إرسالهم إلى أوكرانيا تحت ستار المرتزقة والشركات العسكرية الخاصة، فضلا عن الكمية الهائلة من الأسلحة.

المصدر: RT

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