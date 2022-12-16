دونيتسك: لن يتسنّى إحصاء أضرار القصف الأوكراني قبل انتهاء القتال

أشار دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، في حديث لـRT العربية، إلى أنه من الصعب للغاية إحصاء الأضرار التي خلفها قصف قوات كييف على الجمهورية منذ 2014.

وقال بوشيلين: "وفقا للتقديرات الأكثر تحفظا، ومع الأخذ بالاعتبار واقع تدمير أكثر من 20 ألف مبنى سكني، فإن الرقم التقريبي هو 1.3 تريليون روبل".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع المجلس الروسي لحقوق الإنسان، إن روسيا ستطالب كييف بتعويض الأضرار التي لحقت بدونباس والمناطق الجديدة التي انضمت إلى روسيا.

المصدر: RT