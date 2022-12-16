فرنسيون يتحدثون عن "بئر بلا قرار" بسبب تمويل الحرب في أوكرانيا

أعرب قراء صحيفة "لو فيغارو" عن غضبهم بعد اطلاعهم على نتائج استطلاع للصحيفة حول موقف الفرنسيين تجاه المساعدات المقدمة لأوكرانيا في ظل أزمة الطاقة، والغلاء بعد العقوبات ضد روسيا.

وأجرت الصحيفة استفتاء أظهر أن 57% فقط من المشاركين يؤيدون استمرار الدعم لكييف.

وانتقد القراء السلطات، والرئيس إيمانويل ماكرون بالتحديد لدعمه أوكرانيا، مع وجود نسبة كبيرة من المعارضين لهذه السياسة.

وكتب زائر الموقع "شاتونكس": "فرنسا بدأت تغرق في الديون، وهي على حافة الهاوية، وماكرون يدفعها برفق للسقوط".

وأشار مستخدم آخر ساخرا: رئيس الدولة دعا مؤخرا لمراعاة مصالح روسيا، لكنه غير الخطاب لاحقا.

وعلق قارئ آخر: "يبدو أن ماكرون يجنى الأموال بسهولة، ولهذا تراه يبعثرها بكرم دعما لأوكرانيا". ودعا لإرسال أموال أوكرانيا لسداد ديون فرنسا المرعبة وحل مشاكلها. مشددا على أن "الصدقة الصحيحة تبدأ بالأقربين!".

وكتب تريبل_7 "أود أن أذكركم بأن دعم أوكرانيا يتم من أموال دافعي الضرائب، دون موافقة منهم. لدينا الحق في أن نعرف إلى أين تذهب المليارات المأخوذة من أموالنا". وأضاف أن فرنسا ليست ملزمة "بالتوافق" مع زيلينسكي، خصوصا إلى كانت هذه السياسة سببا في أزمة الطاقة".

وعبر NGRZ عن انزعاجه بالقول: "لقد تحولت أوكرانيا إلى "بئر بلا قرار". كلما واصلنا دعمها وتسليحها، كلما طال أمد الكابوس الذي نعيشه". وأشار لوجود مشاكل خطيرة في قطاع الرعاية الصحية في فرنسا، وبالرغم من ذلك نجد ماكرون يدعو للتبرع بالمال لصالح المستشفيات الأوكرانية.

واقترح Farabale إجبار الداعمين للحرب في أوكرانيا على تحمل تكلفة مساعدة كييف وحدهم.

المصدر: ريا نوفوستي