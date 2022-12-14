مدفيديف: كلما كانت الدولة ذات وزن سياسي ضعيف ورئيسها غبيا زادت الطموحات

وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، رئيس لاتفيا، إيغيلز ليفيتس، بالرئيس "بشبه الرئيس" و"الغبي"، بسبب اقتراحه إجراء محاكمة لروسيا في ريغا.

وأضاف مدفيديف لوكالة "نوفوستي، ردا على طلبها التعليق على مقترح، ليفيتس، قائلا: "كلما كانت الدولة تافهة، وزعيمها ذا غباء مستفحل، تكبر الطموحات، فليفيتس شبه رئيس، يدير دولة صغيرة مجاورة، ليس لديها جيشها، ولا اقتصادها الخاص، ينوي محاكمة دولة عظمى، وعضو دائم في مجلس الأمن، والقوة النووية الثالثة عالميا، مثل روسيا".

يشار إلى أن رئيس لاتفيا، إيغيلز ليفيتس، اقترح اليوم الأربعاء، على وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عقد محاكمة دولية لروسيا في ريغا.

جاء ذلك عقب إعلان بوريل، أن اقتراح المفوضية الأوروبية بإنشاء محكمة دولية متخصصة لمحاكمة لروسيا "لجرائمها" في أوكرانيا، لم يلقى إجماعا من قبل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع بروكسيل الأخير.

المصدر: نوفوستي