بايدن: الولايات المتحدة لا ترسل قوات إلى أوكرانيا بل معدات فقط

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن بلاده لا تنوي إرسال قواتها إلى أوكرانيا، وبدلا من ذلك ستقتصر على تقديم الدعم المادي، بالمعدات والأسلحة لكييف.

وقال بايدن، وسط تقارير عن خطط واشنطن لزيادة عدد القوات العسكرية الأمريكية في البلاد: "هل نرسل قوات إلى أوكرانيا؟ لا، نحن نرسل معدات عسكرية كما في السابق، بمليارات الدولارات".

في وقت سابق، ذكرت شبكة NBC، نقلا عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين لم تسمهم، أن الولايات المتحدة تريد زيادة عدد قواتها العسكرية في أوكرانيا لزيادة السيطرة على توريد الأسلحة والمساعدة في استخدام الأنظمة "الحيوية".

المصدر: نوفوستي