بوريل: قد تتم مضاعفة حجم التمويل الأوروبي لتسليح أوكرانيا

أعلن المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن إمكانية مضاعفة حجم "صندوق السلام" الأوروبي الذي تمول من خلاله المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وقال بوريل خلال مؤتمر صحفي في أعقاب اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين: "اتخذنا قرارا بأن حجم صندوق السلام الأوروبي سيزداد بمقدار ملياري يورو في العام القادم".

وتابع أنه "في حال الضرورة قد تتم زيادته بـ 3.5 مليار يورو إضافية في وقت لاحق. وبالتالي ستتم مضاعفة حجمه".

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يذكر أن "صندوق السلام" تم تأسيسه في مارس عام 2021، وكان من المقرر استخدامه لتمويل المساعدات العسكرية لمختلف الدول، وخاصة في إفريقيا والشرق الأوسط، حيث توجد بعثات أوروبية لحفظ السلام.

وكانت ميزانية الصندوق تبلغ 5.7 مليار يورو للفترة بين 2021 و2027، لكنه استنفدت نسبة كبيرة من الميزانية المحددة منذ انطلاق النزاع في أوكرانيا، حيث تم إنفاق أكثر من 3 مليارات يورو من أموال الصندوق على الدعم العسكري لكييف.

المصدر: تاس