قالت السفارة الروسية في واشنطن إن روسيا ترفض قرار لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي تصنيف أفعال روسيا في أوكرانيا على أنها "إبادة جماعية".

وقالت السفارة في بيان، "نرفض رفضا قاطعا الاتهامات الواردة في قرار لجنة مجلس الشيوخ بأن تصرفات روسيا في أوكرانيا تشكل إبادة جماعية. مثل هذه التلميحات تشويه صارخ للحقائق".

وأضاف البيان، "لمدة ثماني سنوات، لم ينتبه البرلمانيون الأمريكيون إلى معاناة سكان دونباس من قبل نظام كييف. إنهم صامتون حتى الآن، عندما يقع النساء والأطفال وكبار السن ضحايا لضربات القوات الأوكرانية باستهداف جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين".

وتصف البعثة الدبلوماسية قرار الكابيتول بأنه ناقل لتكرار المبادرات المعادية لروسيا.

وكانت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي قد تبنت قرارا يزعم بأن بأفعال روسيا في أوكرانيا "إبادة جماعية".

المصدر: نوفوستي