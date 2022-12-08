مرتزق بريطاني: القصف الروسي يحطّم معنويات قوات كييف

أكد المرتزق البريطاني جوزيف ماكدونالد، الفارّ من أوكرانيا، أن القصف الروسي يثير ذعر القوات الأوكرانية، وأن من يهاجم الروس لن ينجو من قصفهم، محذرا المرتزقة من القتال في أوكرانيا.

وقال ماكدونالد في مقابلة مع قناة "لينديبيغ" على اليوتيوب إنه في اليوم الثالث لالتحاقه بالقتال في أوكرانيا تعرضت منطقة القوات الأوكرانية التي التحق بها لقصف روسي عنيف.

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وأضاف: "يتم إعلان حالة التأهب الجوي باستمرار، حيث تلقينا أوامر بمغادرة الخيام والجوء إلى الغابة والبحث عن مأوى هناك".

وتابع: "نتيجة القصف أصيب نحو 50 مقاتلا من القوات الأوكرانية بجروح خطيرة وكانوا في حالة من الذعر".

وأكد المرتزق أنه ورفاقه تلقوا "ثلاثة رشاشات قديمة" من القوات الأوكرانية ولم يكن لديهم عمليا ما يدافعون به عن أنفسهم.

وأكد أن "كل من يريد أن يقاتل الروس سوف يتعرض للقصف المستمر والعنيف".

وتابع: "بالنسبة للذين يرغبون في الانضمام إلى القوات الأوكرانية، سيكون كل شيء صعبا عليهم".

المصدر: نوفوستي