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الدفاع الأوكرانية: نأمل بالحصول على دبابات وطائرات حربية من الناتو

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الدفاع الأوكرانية: نأمل بالحصول على دبابات وطائرات حربية من الناتو
AP
وزير الدفاع الأوكراني ألكسي ريزنيكوف
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قال وزير الدفاع الأوكراني، ألكسي ريزنيكوف، إن بلاده تأمل بتلقي دبابات وطائرات حربية بمعايير الناتو.

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وقال ريزنيكوف في بث الماراثون التلفزيوني الأوكراني، اليوم الثلاثاء: "ما زلت متفائلا وأعتقد أنه ستظهر في ساحة المعركة دبابات تتفق مع معايير حلف الناتو ليس فقط "ليوبارد"، مثلما توجد لدينا اليوم في مجال المدفعية أكثر من 8 أنظمة من عيار 155 ملم من دول مختلفة. أنا متأكد من أنه ستكون لدينا دبابات وطائرات حربية".

وقال سفير بولندا لدى حلف الناتو، توماش شاتكوفسكي، سابقا، إن مستودعات المعدات العسكرية لدول الناتو ستصبح فارغة بسبب المساعدة العسكرية المقدمة لأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

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