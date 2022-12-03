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الناتو ينقل كميات كبيرة من الذخائر إلى أوكرانيا

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الناتو ينقل كميات كبيرة من الذخائر إلى أوكرانيا
Globallookpress
تدريبات للجيش الأمريكي في اليونان
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ذكرت بوابة thestival.gr الإخبارية أن قافلة شاحنات بلوحات بلغارية وبولندية شوهدت تحمل كميات كبيرة من الذخيرة من مخازن للناتو قرب مدينة رودياني اليونانية، مرجحة أنها متجهة لأوكرانيا.

وأشارت إلى أن سيارة شرطة يونانية كانت ترافق القافلة، وأن وجهة القافل قد تكون أوكرانيا على الأرجح.

كما لاحظ سكان المنطقة أن 20-25 شاحنة توجهت إلى المستودعات المذكورة فارغة وعادت محملة، فيما أكدت الشرطة اليونانية نقل الذخيرة دون الكشف عن تفاصيل أوفى.

المصدر: نوفوستي

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