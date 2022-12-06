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المحكمة العليا بأوكرانيا ترفض تصنيف رموز فرقة "غاليتشينا" التابعة لقوات "إس إس" نازية

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المحكمة العليا بأوكرانيا ترفض تصنيف رموز فرقة
Sputnik
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أيدت المحكمة العليا في أوكرانيا قرارا سابقا لمحكمة الاستئناف يقضي بعدم اعتبار رموز فرقة "غاليتشينا" الخاصة بقوات "إس إس" كرموز نازية.


أفاد بذلك الاثنين المحامي فياتشيسلاف ياكوبينكو، الذي يدافع عن مصالح المعهد الأوكراني للذاكرة الوطنية. وكتب عبر "فيسبوك": "وضعت المحكمة العليا حدا لملحمة قضائية طويلة بدأت قبل خمس سنوات.. حيث أيدت قرار محكمة الاستئناف الإدارية السادسة الصادر في 23 سبتمبر 2020، والذي أكد حق المعهد الأوكراني للذاكرة الوطنية في تصنيف رموز فرقة "غاليتشينا" على أنها لا تنتمي إلى رموز النازيين، أي أنها ليست محظورة في أوكرانيا".

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وفي 27 مايو 2020، قضت المحكمة الإدارية في كييف بعدم قانونية استنتاج المعهد الأوكراني للذاكرة الوطنية بأن رموز فرقة 14 "غاليتشينا" التابعة لقوات "إس إس" غاليسيا" ليست رموزا للنظام الشمولي النازي، يحظر توزيعها أو استخدامها العام في أوكرانيا.

لكن في 23 سبتمبر من العام نفسه، نقضت محكمة الاستئناف السادسة في كييف قرار المحكمة الابتدائية.

وخلال الحرب الوطنية العظمى، حارب مقاتلو منظمة القوميين الأوكرانيين (المحظورة في روسيا)، بالتعاون مع استخبارات ألمانيا النازية، ضد الاتحاد السوفيتي. في عام 1943، شكل النازيون من القوميين الأوكرانيين فرقة قوات "إس إس" "غاليتشينا"، التي تورط أفرادها في عمليات قمع ومذابح جماعية.

المصدر: "تاس"

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