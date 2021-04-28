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كييف.. مسيرة لتمجيد فرقة "غاليتشينا" النازية المجرمة

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شهدت العاصمة الأوكرانية كييف اليوم الأربعاء مسيرة تكريم لفرقة "غاليتشينا" التي حشدتها قوات "إس إس" الألمانية النازية المجرمة من متطوعين أوكرانيين خلال الحرب العالمية الثانية.

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يذكر أن مسيرة اليوم هي أول فعالية نظمها نشطاء قوميون أوكرانيون تمجيدا لجنود هذه الفرقة في كييف، فقد كانت مثل هذه الفعاليات تقام حتى هذا اليوم في مدينة لفوف مركز منطقة غاليتشينا أو هاليسيا التاريخية غربي أوكرانيا.

تجدر الإشارة إلى أن محكمة نورنبيرغ الدولية التي حاكمت مجرمي الحرب النازيين في عام 1946 أدانت قوات "إس إس" بكافة فروعها وكانت فرقة "غاليتشينا" جزءا منها من العام 1943، وصنفتها "منظمة إجرامية".

المصدر: RT

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