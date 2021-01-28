نيبينزيا يوجه رسالة إلى غوتيريش بشأن تمجيد النازية في أوكرانيا

وجه مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا رسالة إلى الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش تحمل أمثلة على تمجيد النازية في أوكرانيا.

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أفاد بذلك النائب الأول لمندوب روسيا دميتري بوليانسكي عبر حسابه في "تلغرام"، موضحا أن الرسالة تم توجيهها بمناسبة اليوم الدولي لذكرى المحرقة الذي يصادف 27 يناير من كل عام.

وقال نيبينزيا في رسالته: "نتوجه إليكم عشية اليوم الدولي لإحياء ذكرى المحرقة بهدف لفت انتباهكم إلى ممارسة تمجيد الأعوان السابقين للنازيين ومرتكبي المذابح بحق اليهود والبولنديين والروس والأوكرانيين في أوكرانيا خلال الاحتلال النازي بين عامي 1941 و1944".

وأضاف: "تتطلب هذه القضية اهتماما دوليا مستمرا وإدانة واسعة النطاق، خاصة وأنه بعد انقلاب عام 2014، شجعت سلطات أوكرانيا مواطنيها، بما في ذلك جيل الشباب، على تكريم هؤلاء المجرمين كأبطال قوميين".

من جهته، أوضح بوليانسكي أنه "من أجل تجنب الاتهامات المعتادة لـ"الدعاية الروسية "في مثل هذه الحالات، أرفقت برسالة نيبينزيا هذه المرة، مجموعة من تغريدات رئيس اللجنة اليهودية الأوكرانية إدوارد دولينسكي التي وثق فيها بشكل منهجي حدوث مثل هذه التصرفات (لتمجيد النازية) خلال عام"، وهي أدلة "من الصعب مجادلتها أو دحضها".

وأشار بوليانسكي إلى أنه "من أول تغريدة، يتضح إلى أي درجة وصلت هذه الحملة في أوكرانيا، إذ ينسب أحد المنشورات على موقع الخارجية الأوكرانية باللغة الإنجليزية، الهولوكوست إلى الاتحاد السوفيتي، دون ذكر ألمانيا النازية على الإطلاق!".

المصدر: "نوفزستي"