الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى مشروع قرار روسيا ضد تمجيد النازية

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، مشروع قرار مقدما من روسيا لمكافحة تمجيد النازية، حسبما أوردت البعثة الروسية لدى المنظمة الدولية.

وأوضحت البعثة الروسية في تغريدة على صفحتها في "تويتر"، أن 130 دولة صوتت لصالح مشروع القرار الروسي المعنون بـ "مكافحة تمجيد النازية والنازية الجديدة وغيرهما من الممارسات التي اسهمت في تصاعد الأشكال المعاصرة من العنصرية والتمييز العنصري ورهاب الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب". وصوتت دولتان هما الولايات المتحدة وأوكرانيا ضد مشروع القرار، فيما امتنعت 51 دولة عن التصويت.

📋Resolution "Combating glorification of #nazism, neo-nazism and other practices that contribute to fueling contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance" was adopted today at #UNGA75 w/ 130 votes in favor, only 2 against, 51 abstentions. pic.twitter.com/qPNILIU9TB — Russian Mission UN (@RussiaUN) December 16, 2020

ويوصي القرار بأن تتخذ الدول خطوات عملية محددة، بما في ذلك في المجالين التشريعي والتعليمي، وبما يتفق مع التزاماتها الخاصة بحماية حقوق الإنسان، لمنع "إعادة النظر في نتائج الحرب العالمية الثانية وإنكار الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة أثناء الحرب العالمية الثانية".

كما يدين المشروع حوادث تمجيد النازية والترويج لها، وخاصة على شكل رسومات وكتابات مؤيدة للنازية، بما في ذلك على نصب تذكارية لضحايا الحرب العالمية الثانية.

كما يحث القرار دول العالم على القضاء على التمييز العنصري بأشكاله كافة، بما في ذلك عبر سن تشريعات مناسبة إذا لزم الأمر. ويدين القرار استخدام مواد دراسية وخطابات متعلقة بعملية التعليم تروج للعنصرية والتمييز والكراهية والعنف على أساس عرقي أو قومي أو ديني، أو بسبب اعتقادات.

المصدر: نوفوستي