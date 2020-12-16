 
مباشر

الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى مشروع قرار روسيا ضد تمجيد النازية

أخبار العالم

الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى مشروع قرار روسيا ضد تمجيد النازية
Sputnik Bryan Smith
اجتماع للجمعية العامى للأمم المتحدة - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pdj4

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، مشروع قرار مقدما من روسيا لمكافحة تمجيد النازية، حسبما أوردت البعثة الروسية لدى المنظمة الدولية.

وأوضحت البعثة الروسية في تغريدة على صفحتها في "تويتر"، أن 130 دولة صوتت لصالح مشروع القرار الروسي المعنون بـ "مكافحة تمجيد النازية والنازية الجديدة وغيرهما من الممارسات التي اسهمت في تصاعد الأشكال المعاصرة من العنصرية والتمييز العنصري ورهاب الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب". وصوتت دولتان هما الولايات المتحدة وأوكرانيا ضد مشروع القرار، فيما امتنعت 51 دولة عن التصويت.

ويوصي القرار بأن تتخذ الدول خطوات عملية محددة، بما في ذلك في المجالين التشريعي والتعليمي، وبما يتفق مع التزاماتها الخاصة بحماية حقوق الإنسان، لمنع "إعادة النظر في نتائج الحرب العالمية الثانية وإنكار الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة أثناء الحرب العالمية الثانية".

كما يدين المشروع حوادث تمجيد النازية والترويج لها، وخاصة على شكل رسومات وكتابات مؤيدة للنازية، بما في ذلك على نصب تذكارية لضحايا الحرب العالمية الثانية.

كما يحث القرار دول العالم على القضاء على التمييز العنصري بأشكاله كافة، بما في ذلك عبر سن تشريعات مناسبة إذا لزم الأمر. ويدين القرار استخدام مواد دراسية وخطابات متعلقة بعملية التعليم تروج للعنصرية والتمييز والكراهية والعنف على أساس عرقي أو قومي أو ديني، أو بسبب اعتقادات.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا