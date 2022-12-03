كوليبا يتحدث عن 18 حالة تهديد لدبلوماسيين أوكرانيين في 12 دولة

أشار وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا، إلى عقد اجتماع مع سفراء بلاده بسبب تهديدات تلقاها موظفون دبلوماسيون أوكرانيون في 12 دولة.

وقال الوزير: "مع حلول هذا اليوم، تم تسجيل 18 حالة تهديد في 12 دولة: محاولة تنظيم هجوم إرهابي في إسبانيا، وطرود بها تهديدات على شكل صور لحيوانات تم قلع عيونها في هنغاريا وهولندا وبولندا وكرواتيا وإيطاليا والنمسا وجمهورية التشيك والفاتيكان وفرنسا، وهناك خبر عن تلغيم في كازاخستان وكذلك عن وصول رسالة مشبوهة في الولايات المتحدة".

ويرى كوليبا، أن "الإرهابيين بهذه الطريقة يحاولون ترهيب الدبلوماسيين الأوكرانيين وإضعاف وترويع أوكرانيا".

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في وقت سابق، أفادت وسائل إعلام بأن انفجارا وقع يوم الأربعاء في السفارة الأوكرانية بمدريد وأسفر عن إصابة شخص.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن أحد موظفي السفارة الأوكرانية أصيب بجروح طفيفة، ويتلقى العلاج في المستشفى.

وقالت صحيفة "لا فانغارديا" إن ظرفا كان موجها للسفير، لم يتم تمريره عبر الماسح الضوئي، وأثناء فتحه من طرف عنصر أمن في السفارة للتثبت انفجر ما أدى إلى إصابته بجروح.

المصدر: تاس