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اليابان.. إتلاف 17 ألف دجاجة بسبب إنفلونزا الطيور

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اليابان.. إتلاف 17 ألف دجاجة بسبب إنفلونزا الطيور
AP Charlie Neibergall, File
صورة من الأرشيف
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أفادت وكالة "كيودو" اليابانية بأن سلطات مقاطعة فوكوشيما شمال شرقي اليابان قررت إتلاف نحو 17 ألف دجاجة في مزرعة محلية بسبب اكتشاف فيروس إنفلونزا الطيور.

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وقررت السلطات أيضا فرض حظر على نقل الحيوانات في منطقة الـ 10 كيلومترات حول المزرعة، حيث تم اكتشاف الفيروس، وذلك لغرض منع انتشار العدوى.

وتجدر الإشارة إلى أن اليابان اكتشفت في الفترة الأخيرة عدة بؤر لفيروس إنفلونزا الطيور في شمال وشمال شرقي وغرب وشرق البلاد، حيث تم التخلص مما مجموعه أكثر من مليوني دجاجة.

المصدر: تاس

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