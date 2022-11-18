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تعطل المواصلات وانقطاع الكهرباء في اسكتلندا وشمال شرقي إنجلترا

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تعطل المواصلات وانقطاع الكهرباء في اسكتلندا وشمال شرقي إنجلترا
AP
تعطل المواصلات وانقطاع الكهرباء في اسكتلندا وشمال شرقي إنجلترا
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تعرضت اسكتلندا وشمال شرقي إنجلترا لتعطل المواصلات وانقطاع الكهرباء والفيضان وسط استمرار هطول غزير للأمطار.

وأصدر خبراء الأرصاد تحذيرا لمنطقة في شمال شرقي اسكتلندا تمتد من شمال مدينة دندي مباشرة لما بعد أبردين حتى الساعة التاسعة مساء (21.00 بتوقيت غرينتش) يوم الجمعة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

كما يسري تحذير باللون الأصفر على طول الساحل الشرقي لاسكتلندا من الحدود الانجليزية حتى بيترهيرد إلى الساعة السادسة من اليوم.

وذكر خبراء الأرصاد أنه من المتوقع أن يصل منسوب المطر لحوالي 100 ملليمتر في مناطق من اسكتلندا من الخميس وحتى مساء الجمعة، إلى ما يصل إلى 150 ملليمترا في منطقة جبال جرامبيان.

المصدر: د ب أ + "بي إيه ميديا"

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