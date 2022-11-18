ورقة تفضح تحركات بايدن في قمة مجموعة العشرين

ضبط الرئيس الأمريكي جو بايدن، مرة جديدة وهو يستخدم "ورقة الغش"، هذه المرة في قمة مجموعة العشرين في بالي، توعز إليه بمكان جلوسه، ومتى يلقي الملاحظات، ومتى يلتقط الصور.

والتقطت الصورة لبايدن خلال مشاركته في حدث حول الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار، يوم الثلاثاء، وهو يتصفح صفحات الملاحظات.

وأعطت المذكرة المطبوعة تعليمات خطوة بخطوة لبايدن حول ما يجب القيام به خلال الاجتماع وأشارت إلى بايدن بـ"You- أنت" بأحرف حمراء، وعلى أخرى كتب "أنت والرئيس [الإندونيسي] ويدودو، ورئيس الوزراء [الياباني] كيشيدا، سوف تلتقطون صورة مباشرة قبل بدء الحدث".

ونصت التعليمات الإضافية على ما يلي: "ستجلس في المنتصف" و"ستلقي ملاحظات افتتاحية (5 دقائق).. ستختتم الحدث جنبا إلى جنب مع مضيفيك المشاركين".

في الجزء العلوي والسفلي من الورقة، طبعت رسالة تذكير بخط غامق لبايدن لقلب الصفحة لبيانه الافتتاحي.

"نيويورك بوست"

يذكر أنها ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ضبط بايدن وهو يستخدم "ورقة غش" أو "ورقة تعليمات" أثناء مشاركته بحدث عام.

وخلال اجتماع في يونيو، قام بايدن عن غير قصد بإظهار ورقة تفصيلية مكتوب فيها "ادخل إلى غرفة روزفلت (في البيت الأبيض) وألقي التحية على المشاركين".

وفي يوليو 2021، أظهر بايدن عن غير قصد ملاحظة من أحد الموظفين ينبهه إلى وجود شيء ما على ذقنه.

أدى اعتماد بايدن المتكرر والموثق جيدًا على "بطاقات الغش إلى إثارة التكهنات بين منتقديه بأنه يعاني من تدهور في قدراته العقلية.

المصدر: "نيويورك بوست"