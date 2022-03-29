"فوكس نيوز": بايدن يحمل "أوراق غش" للتستر على زلة لسانه حول بوتين

أفادت شبكة "فوكس نيوز" بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن حمل "ورقة غش" تضمنت إجابات جاهزة حول السبب الذي جعل تصريحاته السابقة توحي بأنه يدعم تغيير النظام في روسيا.

وطلب عدد من المراسلين الذي حضروا المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم أمس الإثنين في البيت الأبيض، من بايدن التعليق على التصريح الذي قال فيه: "لا يمكن لهذا الرجل (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) أن يبقى في السلطة".

وكشفت الصور المتلقطة الأسئلة المتوقعة والإجابة عليها، ومن بينها: (السؤال المتوقع): "إذا لم تكن تدافع عن تغيير النظام، فماذا تقصد؟ هل يمكنك التوضيح؟"، لتكون الإجابة المعدة سلفا: "كنت أعبر عن الغضب الشخصي الذي أشعر به تجاه تصرفات هذا الرجل.. لم أكن أدعو إلى تغيير في السياسة".

وتضمنت البطاقات أيضا سؤالا مطولا بشأن "الناتو"، وردا موجزا ​من بايدن وفيه: "لا، لم يكن الناتو أكثر اتحادا من أي وقت مضى".

الصورة من "تويتر"

المصدر: "فوكس نيوز"