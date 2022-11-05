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الفلبين: ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة  "نالغي" إلى 155 قتيلا

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الفلبين: ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة  
AP
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أكد المجلس الوطني الفلبيني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها، ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة الإستوائية "نالغي" المعروفة في البلاد باسم "باينغ"، إلى 155 قتيلا.

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وذكر المجلس في تقرير نشر اليوم السبت، أنه لا يزال هناك 34 شخصا على الأقل في عداد المفقودين، فيما أصيب 129 شخصا آخرين على الأقل بجروح جراء العاصفة القوية التي ضربت البلاد مؤخرا.

وأوضح المجلس الفلبيني، أن أكثر من 4,23 مليون شخص تضرروا جراء العاصفة، حيث يقيم 1,01 مليون نازح في 1038 مركز إيواء مؤقت، فيما غادر أكثر من 355,4 ألف شخص منازلهم مسبقا.

وألحقت العاصفة أضرارا بـ 24.9 ألف منزل، ودمرت أكثر من 3 ألاف مبنى.

وتقدر الأضرار التي لحقت بـ 671 موقعا من مرافق البنية التحتية بـ 4.17 مليار بيسو (71.37 مليون دولار)، فيما تقد خسائر قطاع الزراعة بنحو 2.82 مليار بيسو (48.33 مليون دولار).

المصدر: "تاس"

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