ارتفاع عدد ضحايا العاصفة "نالغي" في الفلبين إلى أكثر من 120 قتيلا

تسببت العاصفة "نالغي" الاستوائية التي ضربت الفلبين في مقتل 121 شخصا، وفقدان 36 آخرين، كما تضرر أكثر من 3.18 مليون شخص، بالإضافة إلى تدمير آلاف المنازل.

ووفقا لتقرير صدر اليوم الأربعاء عن المجلس الوطني للوقاية من المخاطر ومجابهة الكوارث الطبيعية، يوجد 869.2 ألف نازح في 2.9 ألف مركز إجلاء، وأكثر من 347.4 ألف شخص غادروا منازلهم مقدما.

وتسبب الإعصار(العاصفة) في إصابة ما لا يقل عن 103 أشخاص بجروح مختلفة.

وفي 13 منطقة في الفلبين، تم تسجيل أكثر من 1.33 ألف حادثة تتعلق بتأثير العوامل الجوية، بما في ذلك فيضانات وانهيارات أرضية.

وألحقت العاصفة أضرارا بنحو 9.19 ألف منزل، ودمرت 2.1 ألف منزل.

وتقدر الأضرار التي لحقت بـ 141 منشأة للبنية التحتية بنحو 15.4 مليون دولار.

المصدر: تاس