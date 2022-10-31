واشنطن: سندعم جهود غوتيريش لاستعادة صفقة الحبوب

أعلنت الخارجية الأمريكية أنها ستدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لاستعادة الصفقة لنقل الحبوب الأوكرانية عبر الممر الآمن في البحر الأسود.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس عن امتنان واشنطن للأمين العام للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن الهيئة "لعبت دورا مهما في تنسيق هذه المبادرة".

وتابع: "نعتزم أن نعمل كل ما بوسعنا لدعم الأمين العام بشتى الطرق الممكنة بينما يستمر في العمل على استئناف هذه المبادرة الخاصة بالحبوب وضمان استمرارها لفترة طويلة".

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وأعرب المتحدث عن أسف واشنطن لقرار روسيا تعليق المشاركة في صفقة الحبوب، معتبرا أن ذلك "يؤثر سلبيا على الأمن الغذائي في العالم. وعلى روسيا العودة إلى المشاركة الكاملة في المبادرة".

ودعا جميع الدول إلى الاتفاق على تمديد هذه الصفقة للأشهر القادمة، مشيرا إلى أن "أي عقبات أمام تطبيق هذه المبادرة تتسبب بقفزات في أسعار الأغذية وتراجع ثقة شركات التأمين والنقل... وتشكل صعوبات جديدة بالنسبة للدول ذات المداخيل المنخفضة، التي تعاني من الأزمة الإنسانية الصعبة وعدم الاستقرار الغذائي في العالم".

وجاء ذلك في أعقاب إعلان وزارة الدفاع الروسية عن تعليق مرور السفن عبر الممر الآمن في البحر الأسود في أعقاب الهجوم الأوكراني على السفن الروسية في سيفاستوبول.

المصدر: تاس