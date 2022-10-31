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الخارجية الروسية: سنقدم ردا مناسبا على طرد دبلوماسي روسي من مولدوفا

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الخارجية الروسية: سنقدم ردا مناسبا على طرد دبلوماسي روسي من مولدوفا
Globallookpress
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قالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو ستقدم ردا مناسبا على طرد دبلوماسي روسي من مولدوفا.


وذكرت وزارة الخارجية الروسية لوكالة تاس يوم الاثنين إن موسكو سترد بطريقتها على طرد دبلوماسي روسي من مولدوفا.

وقالت الوزارة: "روسيا ستقدم ردا مناسبا".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية في مولدوفا أنها بصدد طرد موظف بالسفارة الروسية بعد حادثة سقوط شظايا صاروخية في البلاد.

وعن سقوط شظايا صاروخية على مشارف قرية نسلافشا ذكرت اليوم وزارة الداخلية في مولدوفا.

وبحسب المعلومات الأولية، لم يكن هناك ضحايا، وتحطمت النوافذ في عدد من المنازل.

وأوضحت الوزارة أنه تم الإعلان في الصباح عن حالة تأهب جوي في منطقتي فينيتسا وتشرنيفتسي بأوكرانيا المتاخمتين لمولدوفا، وتم إغلاق الحدود مع مولدوفا في هذا القسم.

ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير، شنت عدة دول غربية، حملة طرد للدبلوماسيين الروس بذرائع واهية كنوع من أنواع الضغط على روسيا لوقف عمليتها العسكرية.

إلا أن روسيا أكدت أن عمليتها العسكرية في أوكرانيا متواصلة، لحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح كييف، والقضاء على المجموعات النازية والقومية المتطرفة، وأن العملية ستستمر حتى تحقق أهدافها كاملة.

المصدر: تاس

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