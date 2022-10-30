كييف تعلن عن حظر حركة 218 سفينة مشاركة في صفقة الحبوب

أعلنت وزارة البنية التحتية الأوكرانية عن حظر حركة 218 سفينة مشاركة في صفقة الحبوب.

وأوضحت الوزارة عبر "تليغرام" أن الحظر جاء على ضوء عدم امتلاك الجانب الأوكراني لتصاريح مرور السفن عبر الممر الآمن من مركز التنسيق المشترك، اعتبارا من 30 أكتوبر.

من جهتها أفادت وزارة الدفاع الروسية أن روسيا علقت مشاركتها في تصدير المنتجات من موانئ أوكرانيا بسبب هجوم سيفاستوبول الإرهابي الذي نفذته قوات نظام كييف في الـ 29 من أكتوبر، تحت إشراف ومشاركة وحدة خاصة تابعة للبحرية البريطانية.

وأشارت الوزارة، إلى أن 101 سفينة فارغة حاليا بانتظار إذن الدخول إلى الموانئ الأوكرانية، و22 بانتظار إذن المغادرة، و95 سفينة محملة بالحبوب تنتظر التفتيش للمغادرة.

كما صرح وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف، أن روسيا خلال الأشهر الأربعة المقبلة ستعمل على تأمين 500 ألف طن من الحبوب مجانا للدول النامية، بمشاركة تركية.

يذكر أن صفقة الحبوب التي وقعت في إسطنبول في الـ 22 من يوليو، بين روسيا وأوكرانيا بوساطة تركية وتحت إشراف الأمم المتحدة، لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية إلى الدول النامية عبر الموانئ الأوكرانية، مقابل تخفيف القيود على صادرات الحبوب والأسمدة الروسية.

وفي أوائل سبتمبر أشار الرئيس فلاديمير بوتين، إلى أن الغرب استغل صفقة الحبوب لتمرير معظم صادرات الحبوب الأوكرانية إلى دوله، وليس إلى الدول المحتاجة في إفريقيا.

المصدر: نوفوستي