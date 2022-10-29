"يحتفظون بقائمة اغتصاب"..البحرية البريطانية تحقق بمزاعم تعرض نساء للتحرش في غواصات

قال قائد البحرية الملكية البريطانية، الأدميرال بن كي إن، إنه "منزعج للغاية" من مزاعم حول تعرض عاملات في الغواصات البريطانية للتنمر والتحرش الجنسي، حيث أمر بإجراء تحقيق.

إقرأ المزيد

وفي التفاصيل، نشرت صحيفة "ديلي ميل" مزاعم الليفتنانت السابق بالبحرية الملكية، صوفي بروك، بأنها واجهت "حملة مستمرة من التنمر الجنسي"، فضلا عن الاعتداءات الجسدية، حيث قالت إن أفراد الطاقم الذكور في الغواصات يصبحون "كالنسور كلما جاءت أنثى جديدة".

وأضافت بروك أن الرجال كانوا يحتفظون بـ "قائمة اغتصاب" تحدد بالترتيب الزميلات اللاتي ينبغي اغتصابهن حال وقوع حدث كارثي، في حين تركت بروك (30 عاما) البحرية الملكية في وقت سابق من هذا العام، وحكم عليها لاحقا بالسجن مع وقف التنفيذ لإفشائها معلومات حساسة عبر البريد الإلكتروني حول حركة غواصتها.

وأفاد مصدر آخر في البحرية للصحيفة بأن "النساء يتعرضن باستمرار للمضايقة الجنسية على متن الغواصات البريطانية".

من جهته، اعتبر قائد البحرية الأدميرال بن كي أن "هذه المزاعم بغيضة".

وأضاف في بيان: "لا مكان للاعتداء والتحرش الجنسيين في البحرية الملكية، ولن يتم التسامح معه".

المصدر: "أ ب"