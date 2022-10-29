الاتحاد الأوروبي: يمكن إلغاء تجميد 300 مليار يورو من احتياطيات روسيا بعد بدء إعادة اعمار أوكرانيا

صرح المفوض الأوروبي للعدالة وسيادة القانون، ديديي ريندرس، أن 300 مليار يورو من الاحتياطيات الروسية المجمدة يمكن الحفاظ عليها كضمان حتى بدء إعادة إعمار أوكرانيا بمشاركة روسيا.

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وقال في حديث لمجموعة "Funke" الإعلامية: "تريد أوكرانيا استخدام هذه الأموال لإعادة إعمارها. من وجهة نظري يمكن الحفاظ على المليارات الـ300 هذه كضمان على الأقل حتى تشارك روسيا طواعية في إعادة إعمار أوكرانيا".

كما أفاد بأنه تم في إطار العقوبات المفروضة على روسيا من قبل الاتحاد الأوروبي "تجميد ممتلكات تابعة لـ90 شخصا، وأكثر من 17 مليارا في 7 دول، بينها 2,2 مليار في ألمانيا وحدها.

المصدر: تاس