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شولتز وسوناك يتفقان على مواصلة دعم أوكرانيا و"الضغط" على روسيا

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شولتز وسوناك يتفقان على مواصلة دعم أوكرانيا و
Legion-Media Monika Skolimowska/Dpa-Zentralbild/Dpa
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أعلنت الحكومة الألمانية أن المستشار الألماني أولاف شولتز اتفق في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك على مواصلة دعم أوكرانيا و"الضغط" على روسيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفين هيبيشترايت إنه "خلال الحديث هنأ شولتز رئيس الوزراء بتوليه المنصب. وأعربا عن الاهتمام بالتعاون الجيد والبناء".

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وأكد أن رئيسي الحكومتين تبادلا الآراء حول الوضع في أوكرانيا، موضحا أنهما "اتفقا على مواصلة تقديم الدعم الشامل لأوكرانيا في وجه الحرب العدوانية الروسية، ومواصلة الضغط على روسيا بهدف وقف العمليات القتالية فورا".

وأضاف المتحدث أن شولتز دعا نظيره البريطاني للتعاون البناء مع الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يعقد شولتز وسوناك أول لقاء ثنائي بينهما على هامش قمة مجموعة العشرين يومي 15 و16 نوفمبر في إندونيسيا.

المصدر: تاس

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