بوتين: نعرف المكان الذي يعد فيه الأوكرانيون "قنبلة قذرة"

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا تعرف بشكل تقريبي المكان الذي يعد فيه الأوكرانيون "قنبلة قذرة"، مشيرا إلى أن كييف تبذل قصارى جهدها للتستر على آثار تحضير "القنبلة القذرة".

وأشار بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى "فالداي" إلى أن كييف، من أجل صنع "قنبلة قذرة"، يمكنها تحميل الوقود النووي في صاروخ من طراز "نوتشكا-أو".

كما أكد بوتين أن روسيا ليست بحاجة إلى توجيه ضربة نووية لأوكرانيا، مشيرا إلى أنه لا جدوى من ذلك، محذرا في الوقت ذاته من أن الأسلحة النووية طالما كانت موجودة، فهناك دائما خطر من استخدامها.

كما أعرب بوتين عن تأييده لزيارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أوكرانيا للتحقق من التقارير التي تتحدث عن "قنبلة قذرة"، مشيرا إلى أن أمر وزير الدفاع سيرغي شويغو شخصيا بإبلاغ زملائه الغربيين باستفزاز أوكرانيا باستخدام "قنبلة قذرة".

المصدر: RT