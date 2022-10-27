موسكو: نسعى للمشاركة في تحقيق شفاف في الهجوم الإرهابي على "السيل الشمالي"

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، أن روسيا تجري حوارا مع الدول التي تجري التحقيق في الهجوم الإرهابي على خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" وستسعى للمشاركة فيه.

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وردا على سؤال صحفي عما إذا كانت لدى روسيا أدوات للوصول إلى موقع هجوم "السيل الشمالي" قال غروشكو في حديث لوكالة "نوفوستي" على هامش المنتدى الاقتصادي الأوراسي في فيرونا: "نصر على المشاركة. سنسعى إلى شفافية التحقيق وعلى مشاركتنا فيه. هذا ما نعمله حاليا. ونحن على اتصال مع جميع الأطراف التي تجري التحقيق ونعتبره أمرا مهما بشكل مبدئي. وهذا مهم أيضا لأن الحديث يدور عن إلحاق الضرر بالبنية التحتية الحيوية".

وأضاف: "لقد أشرنا إلى أن إلحاق الضرر بالبنية التحتية الحيوية في العديد من العقائد والمفاهيم الاستراتيجية للدول الغربية هو بمثابة هجوم مسلح"، مشيرا إلى أن هذا الهجوم يعتبر جديا للغاية ليس فقط من حيث ضمان أمن الطاقة، بل من حيث التدابير الأمنية بالمعنى الحقيقي للكلمة.

وتابع: "وبالطبع، فإن ما يثير الدهشة هو رد الفعل البطيء للغاية لأوروبا. لأن هذا الهجوم تم تنفيذه ضد المنشأة التي تملكها روسيا، لكنه يؤثر على المصالح الرئيسية لأوروبا وهي صامتة".

المصدر: نوفوستي