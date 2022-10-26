مركز أبحاث فرنسي: واشنطن قد تفقد السيطرة على أوروبا بعد انتصار روسيا

اعتبرت كارولين غالاكتيروس رئيسة مركز الأبحاث الفرنسي "جيوبراجما"، أن واشنطن قد تفقد السيطرة على أوروبا بعد انتصار روسيا في أوكرانيا، وأن الاتحاد الأوروبي أخطأ في رهانه.

وأضافت غالاكتيروس في مقال نشرته مجلة "Valeurs Actuelles" أن ضعف أوروبا في الأزمة الأوكرانية يكمن في عدم قدرتها على التفكير بما تريده واشنطن حقا.

وفي رأيها، يكمن ضعف الدول الأوروبية في الأزمة الأوكرانية في عدم القدرة على فهم أن واشنطن تستخدمها لإضعاف روسيا على المدى الطويل.

وذكرت أن النصر الروسي سيكون غير سار للغاية بالنسبة لواشنطن، التي تخاطر بخسارة أوروبا المطيعة، الضعيفة والمشرذمة من الناحية الجيوسياسية، مما يضع الغرب في موقف صعب.

وأوضحت غالاكتيروس أن أوروبا أصبحت هدفا اقتصاديا في الصراع، ولا تريد حتى الدفاع عن نفسها.

وشككت الخبيرة في احتمال هزيمة موسكو عسكريا، مشددة على أن الاتحاد الأوروبي أخطأ بالمراهنة على الفوز في "سباق التسلح".

المصدر: مجلة "Valeurs Actuelles"