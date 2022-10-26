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كييف: الوضع على محور خيرسون يتغير باتجاه غير سارّ لأوكرانيا

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كييف: الوضع على محور خيرسون يتغير باتجاه غير سارّ لأوكرانيا
AP Jae C. Hong
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أعلن أليكسي أريستوفيتش مستشار مكتب الرئيس الأوكراني، أن الوضع على محور خيرسون يتغير باتجاه غير سار لكييف، بعد وصول تعزيزات عسكرية روسية إضافية إلى هناك.

وقال أريستوفيتش: "الوضع على محور خيرسون يتغير باتجاه غير سار بالنسبة لنا. تم نشر حوالي 6 كتائب تكتيكية إضافية، وفي المجموع هناك أكثر من 30 كتيبة. هذه قوة عسكرية ضخمة، سيكون من الصعب جدا جدا طحنها بهذه البساطة".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن قواتها قضت على أكثر من 350 عنصرا من قوات كييف خلال زحف الوحدات الأوكرانية على عدة محاور اليوم الماضي.

المصدر: نوفوستي

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