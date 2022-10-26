وزيرة الطاقة الأمريكية تقرّ باعتماد بلادها على الوقود النووي الروسي لتشغيل مفاعلاتها

كشفت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم، أن واشنطن تسعى جاهدة للاستقلال في تأمين احتياجات البلاد من اليورانيوم الروسي المخصب اللازم لتشغيل المفاعلات الأمريكية.

وقالت جرانهولم، في مؤتمر وزاري دولي بعنوان: "الطاقة النووية في القرن الحادي والعشرين": "تأمل الولايات المتحدة أن تكون قادرة على تأمين الوقود من مصادرها الخاصة، وفي هذا الصدد، نقوم بتطوير استراتيجية في مجال تأمين إمدادات اليورانيوم من خلال الإنتاج الدفاعي، والاستخراج الإضافي لكميات كبيرة منه".

وعلقت جينيفر على مداخلة صحفية تفيد بأن حصة الوقود النووي الروسي المستخدم في الولايات المتحدة تبلغ حاليا 25%، فأجابت: "من الواضح أننا بحاجة لتطوير سلسلة توريد خاصة بنا حتى تستمر مفاعلاتنا الحالية في العمل".

المصدر: "إنترفاكس"