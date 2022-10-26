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كييف بصدد تأميم بنك "ألفا" الروسي في أوكرانيا

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كييف بصدد تأميم بنك
Globallookpress Aleksandr Gusev
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أعلنت النائبة في البرلمان الأوكراني روكسولانا بيدلاسا أنه تقرر تأميم بنك "ألفا" الروسي في أوكرانيا.

وقالت بيدلاسا في مقابلة مع صحيفة "تيليغراف" الأوكرانية: "هناك مجال ضئيل للتوصل إلى حل وسط حول بنك "ألفا". الموقف هو أنه بنك سيتم تأميمه".

وأضافت أن مشروع قانون خاص تم إعداده خصيصا لبنك "ألفا" ينص على استرداد الدولة للأسهم مقابل غريفنة واحدة.

وأشارت إلى أن "الحكومة لن تسحب البنك من السوق".

وأعلن البرلمان الأوكراني في 2 أكتوبر أنه سينظر في مشروع قانون لتأميم أكثر من 900 ملكية روسية في أوكرانيا.

المصدر: تاس

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