"The Federalist ": بايدن أثبت فشله ويتذرع بالحرب في أوكرانيا

ذكر موقع The Federalist الأمريكي أن إجراءات الرئيس جو بايدن لخفض أسعار الوقود تتعارض مع سياسة الطاقة الرسمية الأمريكية.

وانتقد الموقع تصريحات بايدن: "لقد بذلت قصارى جهدي لخفض أسعار الوقود، منذ بداية الأزمة الأوكرانية التي تسببت بارتفاع حاد في الأسعار وهزت أسواق النفط الدولية"، موضحا أنها تتناقض مع سياسة الطاقة للولايات المتحدة والتي تجاوزها بايدن منذ اليوم الأول لرئاسته.

وأشار إلى أن بايدن استخدم احتياطي النفط الاستراتيجي مرة أخرى خلال الأسبوع الماضي، على الرغم من عدم الحاجة إلى مثل هذا الإجراء لتغطية الاحتياجات المحلية، ما تسبب باستياء المواطنين، الذين أنهكتهم الأزمات الاقتصادية المتتالية والارتفاع الحاد في الأسعار.

ووفقا للمصدر نفسه فإن بايدن قام بعد تنصيبه مباشرة بإغلاق أراضي الدولة لاستئجار حقول نفط وغاز جديدة مدة 18 شهرا، وجمد الاستثمارات الصناعية، وأوقف مخططا لبناء مصفاة كبرى في الجزر العذراء، ما تسبب بانخفاض قدرة الولايات المتحدة على التكرير.

يذكر أن احتياطي النفط الاستراتيجي أسس في السبعينيات لتجنيب الولايات المتحدة مخاطر الانقطاعات المفاجئة في الإمدادات في الحالات الطارئة، كإعصار يمكن أن يعيق إنتاج النفط على سواحل الجزيرة العربية، والذي جعل منه الرئيس بنك نفط شخصي لرفع رصيده السياسي.

وختم أن سياسة بايدن باستخدام احتياطي النفط أثبتت فشلها، فأسعار الوقود مستمرة بالارتفاع رغم إغراق السوق بملايين البراميل النفطية.

المصدر: نوفوستي