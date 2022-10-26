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الفاتيكان: منفتحون على الحوار مع روسيا حول أوكرانيا

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الفاتيكان: منفتحون على الحوار مع روسيا حول أوكرانيا
Alberto Pizzoli
أمين سر الكرسي الرسولي الكاردينال بييترو بارولين
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أعلن الفاتيكان انفتاحه واستعداده لفعل كل ما هو ممكن، للحوار مع موسكو حول أوكرانيا.

ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية عن وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، قوله: "نحن منفتحون ومستعدون للقيام بكل ما هو ممكن، وإذا كانت هناك فرصة انفتاح صغيرة، فسنستفيد منها بالتأكيد".

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وحول الدعوة التي وجهها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى الولايات المتحدة للتفاوض حول أوكرانيا، خلال زيارته إلى الفاتيكان، قال أمين سر حاضرة الفاتيكان:" سنرى الإطار الممكن للقيام بذلك، دعونا نفكر بالأمر".

تصريحات بارولين جاءت على هامش الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس جمعية (AVSI) غير الحكومية، المعنية بمشاريع التعاون الإنمائي في روما.

 

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية

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