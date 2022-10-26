الفاتيكان: منفتحون على الحوار مع روسيا حول أوكرانيا

أعلن الفاتيكان انفتاحه واستعداده لفعل كل ما هو ممكن، للحوار مع موسكو حول أوكرانيا.

ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية عن وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، قوله: "نحن منفتحون ومستعدون للقيام بكل ما هو ممكن، وإذا كانت هناك فرصة انفتاح صغيرة، فسنستفيد منها بالتأكيد".

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وحول الدعوة التي وجهها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى الولايات المتحدة للتفاوض حول أوكرانيا، خلال زيارته إلى الفاتيكان، قال أمين سر حاضرة الفاتيكان:" سنرى الإطار الممكن للقيام بذلك، دعونا نفكر بالأمر".

تصريحات بارولين جاءت على هامش الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس جمعية (AVSI) غير الحكومية، المعنية بمشاريع التعاون الإنمائي في روما.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية