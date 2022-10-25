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مجلة: ماكرون حث البابا فرنسيس على الاتصال ببوتين لتسوية الأزمة الأوكرانية

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مجلة: ماكرون حث البابا فرنسيس على الاتصال ببوتين لتسوية الأزمة الأوكرانية
AP
بابا الفاتيكان فرانسيس
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أفادت مجلة "Le Point" بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حث بابا الفاتيكان فرنسيس على الاتصال بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبطريرك روسيا كيريل لتسوية الأزمة الأوكرانية.

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وأشارت المجلة إلى أنه "خلال مقابلة استمرت 55 دقيقة طلب ماكرون من بابا الفاتيكان الاتصال بالرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين والبطريرك كيريل وكذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن".

وأضاف أن ماكرون حث البابا فرنسيس على "المساعدة في إحلال السلام في أوكرانيا".

المصدر: تاس

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