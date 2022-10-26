وسائل إعلام: بريطانيا والاتحاد الأوروبي سيوقعان اتفاقية حول نقل القوات في أوروبا

صرحت وزيرة الدفاع الهولندية، كايسا أولونغرن، بأن بريطانيا والاتحاد الأوروبي سيوقعان اتفاقية تسمح بنقل قواتهما عبر الأراضي الأوروبية بشكل أسرع.

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وقالت في حديث لصحيفة "تايمز" أثناء زيارتها إلى بريطانيا حيث يقوم العسكريون البريطانيون والهولنديون بتدريب القوات الأوكرانية: "يسرني حقا أن بريطانيا ستنضم إلى الاتفاقية، لأننا نرى حاليا أهمية بريطانيا، وهي شريك هام، عندما يتم الحديث عن التعاون العسكري فيما يخص مساعدة أوكرانيا".

وأضافت أنه يجب على وزراء بريطانيا وبلدان الاتحاد الأوروبي تأكيد خططهم النهائية بشأن الاتفاقية في نوفمبر القادم، مشيرة إلى أن الخطط البريطانية "مرتبطة بشكل كبير بالأعمال القتالية في أوكرانيا".

وذكرت الصحيفة أن الحديث يدور عن برنامج "التنقل العسكري" الذي تركته بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. وتحتاج الدول المشاركة في هذا البرنامج إلى أقل عدد من التصاريح لنقل قواتها عبر الحدود في جميع أنحاء أوروبا وخاصة في أوقات الحرب. كما تدرس الدول المشاركة في الاتفاقية احتمال إنشاء ممرات لنقل المعدات بسرعة. وكتبت الصحيفة أنه من المخطط أن تقوم كل دولة ببناء بنية تحتية وتجهز طرقا لنقل المعدات على نطاق واسع عبر الحدود.

المصدر: نوفوستي