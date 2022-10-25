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برلماني أوروبي يصف فون دير لاين بـ"خادمة برلين"

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برلماني أوروبي يصف فون دير لاين بـ
Gettyimages.ru / Omer Messinger
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
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وصف عضو البرلمان الأوروبي من حزب "الرابطة الإيطالي" أنجيلو تشوكا، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بـ"خادمة برلين".

وقال تشوكا في بيان حمل عنوان: "أورسولا خادمة برلين"، إن هذه الأخيرة قد تجاوزت الحدود".

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وأضاف: "فبينما لم يعد لدى غالبية المواطنين الأوروبيين والإيطاليين المال لدفع الفواتير بسبب غلاء أسعار الطاقة، وفي ظل إغلاق آلاف الشركات الزراعية والصناعية أبوابها وبشكل خاص في شمال إيطاليا، ومع ملايين العاطلين الجدد عن العمل على الأبواب، قررت رئيسة المفوضية الأوروبية دون استشارة الدول الأعضاء، دفع 1.5 مليار شهريا لأوكرانيا طالما تطلب الأمر".

وأضاف البرلماني: "إن دعمنا للشعب الأوكراني لم يوضع على المحك هنا، بل التفكك والانتحار الجماعي القائم الذي يوضع فيه الاتحاد الأوروبي الخاضع والراكع لقرارات برلين ورغباتها".

وأكد أنه الوقت قد حان الآن لكي تطرح الحكومة الإيطالية الجديدة بجدية مسألة ما يخدمه المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جينتيلوني، الذي لا يبدو أنه يدافع عن مصالح أمتنا ويبدو أنه مشغول فقط بالطاعة ليس فقط في برلين، ولكن أيضا في تشويه سمعة الحكومة الجديدة التي اختارها الناخبون بعد انتخابات حرة.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية

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