برلماني أوروبي يصف فون دير لاين بـ"خادمة برلين"

وصف عضو البرلمان الأوروبي من حزب "الرابطة الإيطالي" أنجيلو تشوكا، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بـ"خادمة برلين".

وقال تشوكا في بيان حمل عنوان: "أورسولا خادمة برلين"، إن هذه الأخيرة قد تجاوزت الحدود".

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وأضاف: "فبينما لم يعد لدى غالبية المواطنين الأوروبيين والإيطاليين المال لدفع الفواتير بسبب غلاء أسعار الطاقة، وفي ظل إغلاق آلاف الشركات الزراعية والصناعية أبوابها وبشكل خاص في شمال إيطاليا، ومع ملايين العاطلين الجدد عن العمل على الأبواب، قررت رئيسة المفوضية الأوروبية دون استشارة الدول الأعضاء، دفع 1.5 مليار شهريا لأوكرانيا طالما تطلب الأمر".

وأضاف البرلماني: "إن دعمنا للشعب الأوكراني لم يوضع على المحك هنا، بل التفكك والانتحار الجماعي القائم الذي يوضع فيه الاتحاد الأوروبي الخاضع والراكع لقرارات برلين ورغباتها".

وأكد أنه الوقت قد حان الآن لكي تطرح الحكومة الإيطالية الجديدة بجدية مسألة ما يخدمه المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جينتيلوني، الذي لا يبدو أنه يدافع عن مصالح أمتنا ويبدو أنه مشغول فقط بالطاعة ليس فقط في برلين، ولكن أيضا في تشويه سمعة الحكومة الجديدة التي اختارها الناخبون بعد انتخابات حرة.

Mentre la maggioranza dei cittadini europei ed italiani non ha più soldi per pagare le #bollette derivanti dal caro #energia e migliaia di imprese agroalimentari ed industriali, soprattutto del #Nord Italia, stanno chiudendo, l’Ue decide di versare 1,5 mld al mese a #Zelenskypic.twitter.com/yIB5M9TcGP — Angelo Ciocca (@AngeloCiocca) October 25, 2022

L'europarlamentare leghista Angelo Ciocca che dà della 'serva di Berlino' a Ursula von der Leyen https://t.co/7FM3se3FkL — informazione estero (@infoitestero) October 25, 2022

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية