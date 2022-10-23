سيغولين رويال: أورسولا فون دير لاين أصبحت اليوم متحدثة باسم الناتو (فيديو)

قالت سيغولين رويال المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية الفرنسية، إن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أصبحت اليوم متحدثة باسم الناتو.

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وردا على سؤال حول سياسة المفوضية الأوروبية، قالت: "يصدمني بشدة أن البرلمانات لم تشارك في القرارات المتخذة".

وأضافت: "أصبحت أورسولا فون دير لاين اليوم المتحدثة باسم الناتو، ولا يوجد فرق بين ما تقوله وما يصدر عن البنتاغون ووكالة المخابرات المركزية".

وشددت على أن "إرادة الشعوب الأوروبية كثيرا ما تم سحقها من قبل حكوماتهم".

كما أكدت وجود مشكلة حقيقية للعمل الديمقراطي على المستوى الأوروبي.

المصدر: "i24NEWS"