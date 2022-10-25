سلطات كييف تدعو العاطلين عن العمل للالتحاق بالجيش

أعلنت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو، أنه يمكن للأوكرانيين العاطلين عن العمل المشاركة في أعمال مفيدة للمجتمع، بما في ذلك لمصلحة الجيش.

وقالت سفيريدينكو: "سيتمكن الأوكرانيون الذين يحتاجون إلى عمل من الانضمام إلى "جيش إعادة البناء" في البلاد. وبموجب هذا البرنامج، يمكن للعاطلين عن العمل المشاركة في أداء أعمال مفيد للمجتمع، وهو أمر ضروري. ويمكن أن يكون مثل العمل موجه إلى تلبية احتياجات القوات الأوكرانية، والتشكيلات العسكرية الأخرى وقوات الحماية المدنية، وكذلك ضمان الاحتياجات العامة لعمل الاقتصاد وحياة السكان".

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وأضافت أن سلطات كييف تخطط لدفع الحد الأدنى للأجور للعمال، الذي يبلغ حوالي 183 دولارا شهريا.

وأشارت إلى أن الأعمال المحتملة هي تعزيز نقاط التفتيش، وتجهيز الحطب للجيش والسكان، وأعمال الإصلاح والترميم المختلفة، وتفريغ المساعدات الإنسانية.

المصدر: نوفوستي