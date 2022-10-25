مقاضاة عضو في البرلمان الأوروبي بسبب عمله في "جمعية الحوار الفرنسي الروسي"

أعلن عضو البرلمان الأوروبي الفرنسي تيري مارياني، أنه يخضع للتحقيق في بلاده "على ذمة عمله في جمعية الحوار الفرنسية الروسية".

وقال مارياني: "تم فتح القضية منذ عام، ولكن منذ ذلك الحين لم يتصل بي أي قاض. وسأكون سعيدا إذا اكتمل هذا التحقيق بسرعة".

وأضاف: "إذا كنت تريد تشويه سمعة شخص ما في فرنسا، افتح قضية لن تنتهي أبدا".

وذكرت صحيفة "موند" أنه يجري التحقيق مع رئيس جمعية الحوار الفرنسي الروسي مارياني ومع السيناتور الفرنسي السابق إيف بوزو دي بورجو، للاشتباه في تورطهم في الفساد واستغلال النفوذ.

المصدر: نوفوستي